Tanker sürücüsü şantiyede hayatını kaybetti

Samsun'un İlkadım ilçesinde belediyeye ait yol yıkama tankerinin şoförü, şantiyede su doldurduğu sırada aniden yere yığılarak hayatını kaybetti.

Olay, İlkadım ilçesi Güzeldere Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İlkadım Belediyesi yol yıkama çalışmasında görev yapan tanker şoförü Vahit Söylemez (47), şantiyede tankere su doldurduğu sırada bir anda yere yığıldı.

İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Yapılan kontrolde Söylemez'in hayatını kaybettiği belirlendi. Kalp krizi geçirdiği değerlendirilen Vahit Söylemez'in cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.