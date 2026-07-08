Samsun'da Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı - Son Dakika
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Samsun'da Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı

08.07.2026 16:41
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Laf atma nedeniyle tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü, 1 kişi yaralandı, şüpheli ev hapsiyle serbest.

Samsun'un İlkadım ilçesinde laf atma nedeniyle çıkan tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi sonucu 1 kişi yaralandı. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece ev hapsi uygulanmak üzere serbest bırakıldı.

Olay, İlkadım ilçesi Rasathane Mahallesi Ağabali Köprüsü yanında meydana geldi. İddiaya göre, laf atma meselesi nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada O.O. bıçaklanarak yaralandı.

Olayın ardından çalışma başlatan İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüpheli M.A.V.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece ev hapsi uygulanmasına karar verilerek serbest bırakıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı - Son Dakika

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