Samsun'un İlkadım ilçesinde laf atma nedeniyle çıkan tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi sonucu 1 kişi yaralandı. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece ev hapsi uygulanmak üzere serbest bırakıldı.
Olay, İlkadım ilçesi Rasathane Mahallesi Ağabali Köprüsü yanında meydana geldi. İddiaya göre, laf atma meselesi nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada O.O. bıçaklanarak yaralandı.
Olayın ardından çalışma başlatan İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüpheli M.A.V.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece ev hapsi uygulanmasına karar verilerek serbest bırakıldı. - SAMSUN
Son Dakika › 3. Sayfa › Samsun'da Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı - Son Dakika
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