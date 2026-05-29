Samsun'da Bıçaklı Kavga: Karı Koca Yaralı

Samsun'un İlkadım ilçesinde husumetli oldukları öğrenilen şahıslar tarafından bıçaklanan karı koca yaralandı.

Olay, İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.B. (26), K.Ç. (26) ve S.C. (16), aralarında husumet bulunan S.K. (28) ile eşi M.K.'yi (26) bıçakla yaraladı. Yaralı karı koca hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, olay sırasında bıçak kullanan O.B., K.Ç. ve S.C. kaçtı. Olaydan sonra kaçan 3 şüpheli, polisin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN