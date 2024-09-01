Samsun'da Bıçaklı Saldırı: 2 Kişi Hastanelik Oldu

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Samsun'da meydana gelen olayda, bıçaklı saldırıya uğrayan 2 ayrı kişi hastanelik oldu.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un İlkadım ilçesi Unkapanı Mahallesi'nde bıçaklı saldırıya uğrayan Ümit S.(44) Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Kazımkarabekir Mahallesi'nde de bıçaklı saldırıya uğrayan Arda U.(16) yaralandı. Yaralı çocuk Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Meydana gelen 2 ayrı bıçaklanmayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN