Samsun\'da apartman dairesi küle döndü

Samsun'un İlkadım ilçesinde çıkan yangında bir apartman dairesi kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Hançerli Mahallesi 100. Yıl Bulvarı üzerindeki bir apartmanın 4'üncü katında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede tüm daireyi sardı. Alevleri fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında dairenin içi tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN