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Samsun'da bir kadın tarlada ölü bulundu

Samsun'un Terme ilçesinde bir kadın, yakınları tarafından tarlada ağaca asılı halde bulundu. Sağlık ekipleri olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Soruşturma devam ediyor.

Samsun\'da bir kadın tarlada ölü bulundu
15.12.2023 - 10:30,  Güncelleme: 10:31
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Samsun'da bir kadın tarlada ağaca asılı halde ölü bulundu.

Olay, Samsun'un Terme ilçesinin Gökçeağaç Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatma Kara (58) yakınları tarafından kendilerine ait tarlada ağaca asılı halde bulundu. Olay, sağlık ekiplerine ve jandarmaya haber verildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Fatma Kara'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da bir kadın tarlada ölü bulundu - Son Dakika


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