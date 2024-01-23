Samsun\'da Bir Kişi Evde Ölü Bulundu

Samsun'da bir kişi evinde ölü olarak bulundu.

Olay, Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşadığı öğrenilen Enver Dursun'un (57) kaldığı kapıcı dairesindeki evinde cansız bedeni bulundu. Dursun'un ölümü şüpheli bulundu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Enver Dursun'un cansız bedeni otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Şahsın kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. - SAMSUN