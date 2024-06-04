Samsun'da bir kişi uyuşturucuyla yakalandı

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Samsun'da bir kişi evinde uyuşturucuyla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, elde edilen istihbari bilgiler neticesinde Atakum Körfez Mahallesi'nde H.T.'nin (43) ikametinde arama yaptı. Yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca, 108 adet tabanca fişeği, 19 adet sentetik ecza, 0,76 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili H.T., sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. - SAMSUN