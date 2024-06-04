Samsun'da bir kişi uyuşturucuyla yakalandı - Son Dakika
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Samsun'da bir kişi uyuşturucuyla yakalandı

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Atakum Körfez Mahallesi'nde H.T.'nin ikametinde arama yaparak 1 adet ruhsatsız tabanca, 108 adet tabanca fişeği, 19 adet sentetik ecza ve 0,76 gram metamfetamin ele geçirdi. H.T. olayla ilgili olarak sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

04.06.2024 16:46
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Samsun'da bir kişi evinde uyuşturucuyla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, elde edilen istihbari bilgiler neticesinde Atakum Körfez Mahallesi'nde H.T.'nin (43) ikametinde arama yaptı. Yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca, 108 adet tabanca fişeği, 19 adet sentetik ecza, 0,76 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili H.T., sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da bir kişi uyuşturucuyla yakalandı - Son Dakika

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