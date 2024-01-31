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Samsun'da bir kişiyi darp edip cep telefonunu gasp ettikleri iddia edilen 2 kişi yakalandı - Son Dakika
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Samsun'da bir kişiyi darp edip cep telefonunu gasp ettikleri iddia edilen 2 kişi yakalandı

Samsun\'da bir kişiyi darp edip cep telefonunu gasp ettikleri iddia edilen 2 kişi yakalandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir kişinin darp edilip cep telefonu gasp edildiği iddiasıyla ilgili olarak polis tarafından yapılan takip sonucunda 2 şüpheli yakalandı. Şikayet üzerine harekete geçen polis ekipleri, Y.B. ve S.E. isimli şüphelileri gözaltına aldı. Gasp ve kasten yaralama suçlamalarıyla bugün Samsun Adliyesine sevk edilen şüphelilerin durumu hakkında soruşturma devam ediyor.

31.01.2024 12:17
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Samsun'da bir kişiyi darp edip cep telefonunu gasp ettikleri iddia edilen 2 kişi polisin takibi sonucu yakalandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi Polatlı Bulvarı'nda önceki akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Engin B.(38) darp sonucu yaralanıp Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine gitti. Engin B., tanımadığı 2 kişinin kendisini darp edip ettiğini ve Iphone 14 marka/model cep telefonunu gasp ettiklerini söyleyerek şikayetçi oldu.

İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili Y.B.(29) ve S.E.yi (24) yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan 2 kişi gasp ve kasten yaralama suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Samsun'da bir kişiyi darp edip cep telefonunu gasp ettikleri iddia edilen 2 kişi yakalandı - Son Dakika
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