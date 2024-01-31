Samsun\'da bir kişiyi darp edip cep telefonunu gasp ettikleri iddia edilen 2 kişi yakalandı

Samsun'da bir kişiyi darp edip cep telefonunu gasp ettikleri iddia edilen 2 kişi polisin takibi sonucu yakalandı.
Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi Polatlı Bulvarı'nda önceki akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Engin B.(38) darp sonucu yaralanıp Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine gitti. Engin B., tanımadığı 2 kişinin kendisini darp edip ettiğini ve Iphone 14 marka/model cep telefonunu gasp ettiklerini söyleyerek şikayetçi oldu.
İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili Y.B.(29) ve S.E.yi (24) yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan 2 kişi gasp ve kasten yaralama suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN
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