Samsun\'da Bisikletli Genç Kızın Ölümü

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, otomobilin elektrikli bisiklete çarpması sonucu 18 yaşındaki genç kızın hayatını kaybettiği kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Samsun-Ordu kara yolunun 36. kilometresi Dikbıyık mevkisindeki kavşakta dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, U.F.C. yönetimindeki 55 AVE 628 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Esra Turan'ın (18) kullandığı elektrikli bisiklete çarptı. Kazada ağır yaralanan genç kız, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Esra Turan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde otomobilin elektrikli bisiklete çarpması ve genç kızın çarpmanın etkisiyle havada taklalar atarak yere düşmesi görülüyor.