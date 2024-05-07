Samsun\'da Boşanma Aşamasındaki İngilizce Öğretmeni Eş Tarafından Öldürüldü

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Samsun'da boşanma aşamasındaki 19 suç kaydı bulunan kocası tarafından öldürülen 2 çocuk annesi İngilizce öğretmeni, gözyaşları içinde toprağa verildi.

Olay, İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde önceki gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İlkadım ilçesinde bulunan Belediye Ortaokulu'nda İngilizce öğretmeni olarak görev yapan Saadet Çay (43) ile büfeci eşi Adem Çay (48) boşanma aşamasında oldukları için ayrı yaşamaya başladı. 2 çocuk annesi eşi Saadet Çay'ı kendi kafasına silah dayamış halde görüntülü arayarak 'intihar edip kendini öldüreceği' şeklinde mesaj atan Adem Çay, son kez görmek istediğini söyledi. Saadet Çay, yardım etmek için yanına erkek arkadaşı ve 2 çocuğunu da alarak konuşmak için Adem Çay'ın depo olarak kullandığı eve gitti. Saadet Çay ile Adem Çay arasında Atakum ilçesinde bulunan yazlık evin kime kalacağı konusunda tartışma çıktı. Yan odada bulunan Saadet Çay'ın erkek arkadaşı silahın doldur boşalt sesini duyunca kendini evden dışarı atıp bekçilerden yardım istedi. Polis ve bekçiler evin kapısını kırıp içeri girdiklerinde İngilizce Öğretmeni Saadet Çay'ı silahla öldürülmüş halde buldu. Evde bulunan Adem Çay, Samsun Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kasten yaralama, tehdit, yağma, görevli memura mukavemet gibi suçlardan 19 suç kaydı bulunan Adem Çay, polisteki sorgusunun ardından çelik yelek giydirilerek geniş güvenlik önlemi altında dün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Adem Çay, tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Hayatını kaybeden öğretmen Saadet Çay'ın görevinde çok başarılı olduğu ve Türkiye'yi ve okulunu Erasmus projesi kapsamında Avrupa'da temsil ettiği öğrenildi.

Saadet öğretmen toprağa verildi

Saadet öğretmenin cenazesi, Samsun'un Atakum ilçesi Özören Mahallesi'nde bugün öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından aynı mahalledeki aile kabristanlığında gözyaşları içinde toprağa verildi.

Cenaze törenine katılan Saadet öğretmenin öğrencileri, "Çok iyi bir öğretmendi. Onun üzüntüsünü yaşıyoruz. Derslerimize yardımcı olurdu. Merhametliydi. Bütün öğrencilerini ayrı ayrı sever, ayrımcılık yapmazdı. Çok güler yüzlüydü. Yüzünde hiç gülücük eksik olmuyordu" diye gözyaşı döktüler. - SAMSUN