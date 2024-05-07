Samsun'da Boşanma Aşamasındaki İngilizce Öğretmeni Eş Tarafından Öldürüldü - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Samsun'da Boşanma Aşamasındaki İngilizce Öğretmeni Eş Tarafından Öldürüldü

Samsun\'da Boşanma Aşamasındaki İngilizce Öğretmeni Eş Tarafından Öldürüldü

Samsun'da boşanma aşamasındaki 19 suç kaydı bulunan kocası tarafından öldürülen 2 çocuk annesi İngilizce öğretmeni, gözyaşları içinde toprağa verildi. Olay, İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi.

07.05.2024 15:06  Güncelleme: 15:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da boşanma aşamasındaki 19 suç kaydı bulunan kocası tarafından öldürülen 2 çocuk annesi İngilizce öğretmeni, gözyaşları içinde toprağa verildi.

Olay, İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde önceki gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İlkadım ilçesinde bulunan Belediye Ortaokulu'nda İngilizce öğretmeni olarak görev yapan Saadet Çay (43) ile büfeci eşi Adem Çay (48) boşanma aşamasında oldukları için ayrı yaşamaya başladı. 2 çocuk annesi eşi Saadet Çay'ı kendi kafasına silah dayamış halde görüntülü arayarak 'intihar edip kendini öldüreceği' şeklinde mesaj atan Adem Çay, son kez görmek istediğini söyledi. Saadet Çay, yardım etmek için yanına erkek arkadaşı ve 2 çocuğunu da alarak konuşmak için Adem Çay'ın depo olarak kullandığı eve gitti. Saadet Çay ile Adem Çay arasında Atakum ilçesinde bulunan yazlık evin kime kalacağı konusunda tartışma çıktı. Yan odada bulunan Saadet Çay'ın erkek arkadaşı silahın doldur boşalt sesini duyunca kendini evden dışarı atıp bekçilerden yardım istedi. Polis ve bekçiler evin kapısını kırıp içeri girdiklerinde İngilizce Öğretmeni Saadet Çay'ı silahla öldürülmüş halde buldu. Evde bulunan Adem Çay, Samsun Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kasten yaralama, tehdit, yağma, görevli memura mukavemet gibi suçlardan 19 suç kaydı bulunan Adem Çay, polisteki sorgusunun ardından çelik yelek giydirilerek geniş güvenlik önlemi altında dün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Adem Çay, tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Hayatını kaybeden öğretmen Saadet Çay'ın görevinde çok başarılı olduğu ve Türkiye'yi ve okulunu Erasmus projesi kapsamında Avrupa'da temsil ettiği öğrenildi.

Saadet öğretmen toprağa verildi

Saadet öğretmenin cenazesi, Samsun'un Atakum ilçesi Özören Mahallesi'nde bugün öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından aynı mahalledeki aile kabristanlığında gözyaşları içinde toprağa verildi.

Cenaze törenine katılan Saadet öğretmenin öğrencileri, "Çok iyi bir öğretmendi. Onun üzüntüsünü yaşıyoruz. Derslerimize yardımcı olurdu. Merhametliydi. Bütün öğrencilerini ayrı ayrı sever, ayrımcılık yapmazdı. Çok güler yüzlüydü. Yüzünde hiç gülücük eksik olmuyordu" diye gözyaşı döktüler. - SAMSUN

Kaynak: İHA

İlkadım, Samsun, Çocuk, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Boşanma Aşamasındaki İngilizce Öğretmeni Eş Tarafından Öldürüldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:35 Devlet Bahçeli ile hangi konuları görüştüler Özgür Özel madde madde saydı Devlet Bahçeli ile hangi konuları görüştüler? Özgür Özel madde madde saydı
14:30 İsrail inatla Refah’a girdi Ateşkese neden yanaşmadıklarını ortaya koyan harita İsrail inatla Refah'a girdi! Ateşkese neden yanaşmadıklarını ortaya koyan harita
14:29 CHP lideri Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Ecevit’e söylediği sözlerle yüklendi CHP lideri Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ecevit'e söylediği sözlerle yüklendi
13:59 Vatandaşı tahliye ve beraat vaadiyle dolandıran çeteye operasyon 1’i avukat 9 kişi tutuklandı Vatandaşı tahliye ve beraat vaadiyle dolandıran çeteye operasyon! 1'i avukat 9 kişi tutuklandı
13:34 İstanbul’da okuldan atılan yabancı uyruklu öğrenci, müdürü silahla vurdu İstanbul'da okuldan atılan yabancı uyruklu öğrenci, müdürü silahla vurdu
15:56 Bahar dizisinin 12. bölümüne sağlık engeli Demet Evgar açıkladı... Bahar dizisinin 12. bölümüne sağlık engeli! Demet Evgar açıkladı...
15:54 Yeşil sahalar bunu da gördü Büyüyü bozan futbolcu gol attı Yeşil sahalar bunu da gördü! Büyüyü bozan futbolcu gol attı
15:34 Usta oyuncu Nebahat Çehre hastaneye kaldırıldı Usta oyuncu Nebahat Çehre hastaneye kaldırıldı
15:26 Cumhurbaşkanı adayı olacak mı Özgür Özel’den Kılıçdaroğlu’na bomba gönderme Cumhurbaşkanı adayı olacak mı? Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na bomba gönderme
15:12 İntihar mı cinayet mi Ünlü şarkıcının banyoda ölü bulunan kocasıyla ilgili sır perdesi aralandı İntihar mı cinayet mi? Ünlü şarkıcının banyoda ölü bulunan kocasıyla ilgili sır perdesi aralandı
15:01 Tinder Dolandırıcısı Kimlik Bilgilerini Çalan Kadınları Mağdur Etti Tinder Dolandırıcısı Kimlik Bilgilerini Çalan Kadınları Mağdur Etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2024 16:03:44. #1.12#
SON DAKİKA: Samsun'da Boşanma Aşamasındaki İngilizce Öğretmeni Eş Tarafından Öldürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement