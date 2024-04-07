Samsun'un Bafra ilçesinde 70 yaşındaki adam boşanmak istemeyen eşine sokak ortasında kurşun yağdırıp kendini vurdu. Ağır yaralanan kadın ile koca hastanede tedavi altına alındı.
Olay, Kemalpaşa Mahallesi Evliya Çelebi Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 70 yaşındaki İsmail Yılmaz, bir yıldır ayrı yaşadığı ve boşanmak istemeyen 43 yaşındaki eşi Yıldız Yılmaz'a sokak ortasında kurşun yağdırdı. Başına ve vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Yıldız Yılmaz olay yerine gelen acil servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırılarak ameliyata alındı. Olay sonrası kaçan İsmail Yılmaz'ın evine gittiğini öğrenen Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Kemalpaşa Mahallesi Topraklık Sokak'taki evine gitti. 2 katlı evin ikinci katında pencerede başına silah dayayan İsmail Yılmaz, kendisini ikna etmeye çalışan polislere 'ben bu yaştan sonra hapis yatamam' diyerek silahıyla havaya ateş etmeye başladı. Silahından çıkan kurşunlardan bir tanesi ise İsmail Yılmaz'ın boğazından girerek kulak kısmında çıktı. Ağır yaralanan İsmail Yılmaz olay yerine gelen acil servis ekiplerince Bafra'da özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilen İsmail Yılmaz tedavi altına alındı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN
Son Dakika › 3.Sayfa › Samsun'da Boşanmak İstemeyen Eşine Kurşun Yağdıran Adam Kendini Vurdu - Son Dakika
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