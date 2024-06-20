3.Sayfa

Samsun'da büyükbaş hayvan besi çiftliğinde elektrik akımına kapılan kadın hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Aşağıavdan Mahallesi'ndeki bir büyükbaş hayvan besi çiftliğinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, besi çiftliğindeki kesim yerinde çalışan Hafize Soylu (54), burada elektrik akımına kapıldı. Aile işletmesi olan işyerinde yakınları tarafından yerde hareketsiz halde yatarken bulunan kadın için 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi. Olay yerine giden sağlık ekipleri Soylu'nun olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Hafize Soylu'nun cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN