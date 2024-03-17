Samsun'un Bafra ilçesinde çıkan yangında cami küle döndü.
Olay, ilçeye bağlı Ağcaalan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ortamahalle Camii'nde sabah saatlerinde elektrik nedeniyle yangın çıktı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürerek kontrol altına alırken, cami tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.
Ramazan ayında mahalle camisiz kaldı
Mahalle sakinleri, yangın nedeniyle mahalle camisinin küle döndüğünü, Ramazan ayında mahallenin camisiz kaldığını belirterek, bu konuda yardım beklediklerini belirttiler. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN
Son Dakika › 3.Sayfa › Samsun'da cami yangını: Mahalle camisi küle döndü - Son Dakika
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