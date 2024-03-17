Samsun\'da cami yangını: Mahalle camisi küle döndü

Şanlıurfa'da silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde Konacık Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Tartışma sırasında kim tarafından ateşlendiği belirlenemeyen tabancadan çıkan mermiler, Ali Kiraz ile ismi öğrenilemeyen 2 kişiye isabet etti. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılardan Ali Kiraz, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı, diğer yaralıların tedavisi devam ediyor.