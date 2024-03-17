Samsun'da cami yangını: Mahalle camisi küle döndü - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Samsun'da cami yangını: Mahalle camisi küle döndü

Samsun\'da cami yangını: Mahalle camisi küle döndü

Samsun'un Bafra ilçesine bağlı Ağcaalan Mahallesi'nde bulunan Ortamahalle Camii'nde çıkan yangın sonucunda cami tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Mahalle sakinleri, Ramazan ayında camisiz kaldıklarını belirterek yardım beklediklerini ifade etti. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

17.03.2024 20:17  Güncelleme: 20:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Bafra ilçesinde çıkan yangında cami küle döndü.

Olay, ilçeye bağlı Ağcaalan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ortamahalle Camii'nde sabah saatlerinde elektrik nedeniyle yangın çıktı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürerek kontrol altına alırken, cami tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Ramazan ayında mahalle camisiz kaldı

Mahalle sakinleri, yangın nedeniyle mahalle camisinin küle döndüğünü, Ramazan ayında mahallenin camisiz kaldığını belirterek, bu konuda yardım beklediklerini belirttiler. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Samsun, Bafra, Cami, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da cami yangını: Mahalle camisi küle döndü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:06 Canlı anlatım Mücadele başladı Canlı anlatım! Mücadele başladı
19:11 7 aylık evli genci sokak ortasında öldüren kişinin takıntılı eski erkek arkadaşı olduğu tespit edildi 7 aylık evli genci sokak ortasında öldüren kişinin takıntılı eski erkek arkadaşı olduğu tespit edildi
18:52 Attıkları sloganla Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kızdıran EYT’li gruba Özgür Özel sahip çıktı: Onlar haklarını alana kadar iki elim yakandadır Attıkları sloganla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran EYT'li gruba Özgür Özel sahip çıktı: Onlar haklarını alana kadar iki elim yakandadır
17:56 Yenikapı’daki Nevruz kutlamalarında terör örgütü elebaşı Öcalan posterleri açıldı Yenikapı'daki Nevruz kutlamalarında terör örgütü elebaşı Öcalan posterleri açıldı
20:07 İstanbul Gaziosmanpaşa’da caddede büyük yılan görüntülendi İstanbul Gaziosmanpaşa'da caddede büyük yılan görüntülendi
19:41 ABD’nin başkentinde silahlı saldırı: 2 ölü, 5 yaralı ABD'nin başkentinde silahlı saldırı: 2 ölü, 5 yaralı
18:28 Neler yaşadı neler Icardi’nin maçta yaptıkları taraftarların ağzını açık bıraktı Neler yaşadı neler! Icardi'nin maçta yaptıkları taraftarların ağzını açık bıraktı
17:57 Yok böyle maç Galatasaray, Kasımpaşa’yı deplasmanda 4-3 yendi Yok böyle maç! Galatasaray, Kasımpaşa'yı deplasmanda 4-3 yendi
17:35 İzleyenler şaştı kaldı Herkes Aytaç Kara’nın golünü konuşuyor İzleyenler şaştı kaldı! Herkes Aytaç Kara'nın golünü konuşuyor
16:33 Yok artık Mertens Attığı golü görenler gözlerine inanamıyor Yok artık Mertens! Attığı golü görenler gözlerine inanamıyor
15:35 Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Ukrayna’da kara operasyonu gerekebilir Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Ukrayna'da kara operasyonu gerekebilir
15:19 Erdoğan’dan çıraklık mağdurlarının sloganlarına tepki: Bu adımlar yanlış Erdoğan'dan çıraklık mağdurlarının sloganlarına tepki: Bu adımlar yanlış
15:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Konya’da gövde gösterisi Seçim mitingine 110 bin kişi katıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Konya'da gövde gösterisi! Seçim mitingine 110 bin kişi katıldı
14:12 Ahmet Türk’ten “AK Parti ile görüşüyor musunuz“ sorusuna yanıt: Resmi görüşmelerimiz yok ama Meclis’ten isimlerle görüşüyoruz Ahmet Türk'ten "AK Parti ile görüşüyor musunuz?" sorusuna yanıt: Resmi görüşmelerimiz yok ama Meclis'ten isimlerle görüşüyoruz
14:00 Bakan Şimşek: Bakanlıklara personel alımına izin vermiyoruz Bakan Şimşek: Bakanlıklara personel alımına izin vermiyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2024 20:31:48. #1.12#
SON DAKİKA: Samsun'da cami yangını: Mahalle camisi küle döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement