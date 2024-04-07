Samsun'da imamın çöpe attığı eski cübbeyi giyip başörtü de takarak camide kadınları arasına girerek namaz kılıp tacizde bulunduğu iddia edilen şahıs polis tarafından aranıyor.
Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan Bahçelievler Camii'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz 40-45 yaşlarındaki erkek, imamın çöpe attığı eski cübbeyi üzerine giyip kafasına da başörtü takarak teravih namazında kadınların arasına girip burada namaz kıldı. Bir kadın söz konusu şahsın kendisini camide taciz ettiğini ileri sürerek polise şikayette bulundu. Polis caminin güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN
Son Dakika › 3.Sayfa › Samsun'da İmamın Çöpe Attığı Cübbeyi Giyen Şahıs Camide Taciz İddiasıyla Aranıyor - Son Dakika
Bayram tatilinin başlamasıyla birlikte İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şehirler arası yollarda sıkı denetimler gerçekleştirdi. İçişleri Bakanlığı talimatı doğrultusunda yapılan denetimlerde, trafik güvenliğine dair bilinçlendirme faaliyetleri de sürdürüldü. Ekipler, havadan trafik denetimleri, hız, emniyet kemeri ve motosiklet denetimlerini sıklaştırdı. Ayrıca, yolcu otobüslerinde seyahat eden yolculara emniyet kemeri kullanımının önemi ile ilgili bilgilendirme faaliyetleri yapıldı. Denetimler bayram tatili boyunca devam edecek.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve partililer, Hatay'da sonuçlar kesinleşmeden mazbatanın AKP'nin adayına verilmesini protesto etmek için YSK önünde toplandı. Yapılan basın açıklamasında, ölü seçmenlerin nasıl oy kullandığının tespit edilmesi ve seçimin iptal edilmesi talep edildi. CHP yetkilileri, çifte standartların çözülmesi ve Hatay halkının iradesinin korunması gerektiğini vurguladı.
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde horoz dövüşü yapıldığı tespit edilen binaya jandarma tarafından yapılan baskında 41 şüpheli yakalandı. Şüphelilere 673 bin 500 lira ceza uygulandı. Operasyonda, horoz dövüşünü organize eden 2 kişi, 1 site güvenlik personeli, horozu bulunan toplam 17 kişi ile kumar oynadığı tespit edilen toplam 41 kişi gözaltına alındı. Olay yerinde bahislerin yazıldığı kayıt defteri, terazi ve 36 adet sahipli horoz ele geçirildi. Şüphelilere adli ve idari işlemler uygulandı.
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, şarampole savrulan otomobilde bulunan 2'si çocuk 4 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Bismil Devlet Hastanesine sevk edildi. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.
Fatih'te aracını park etmek isteyen sürücüyle, kendisinden otopark ücreti isteyen değnekçi arasında çıkan tartışma sırasında değnekçi sürücüye saldırarak hareket etti. Olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, görüntünün sosyal medyada yayılması üzerine harekete geçerek değnekçiyi gözaltına aldı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde bir inşaat işçisi, çalıştığı esnada ikinci kattan düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir kamyon sürücüsü, 15 yaşındaki çocuğun kullandığı motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü olan 30 yaşındaki barmen Tolunay Tatar hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan kamyon sürücüsü daha sonra polise teslim oldu.
Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda yapılan operasyonda, tefecilik suçu kapsamında 5 şüpheli yakalandı. Şahısların ikametlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda dijital materyallere ve 4 adet senede el konuldu. Şüphelilerin 2 tefecilik eylemine daha karıştıkları tespit edildi ve adli makamlara sevk edilen 5 şüpheli tutuklandı.
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde yaşanan arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 9 kişi hayatını kaybetmiş, 2 kişi yaralanmıştı. Firari sanıklardan biri olan Ö.T., Jandarma Suç Araştırma Timleri tarafından yakalandı. İddianamede, 31 şüpheli hakkında ağır cezalar talep ediliyor.
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