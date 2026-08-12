Samsun\'da camiden bağış kutusu çalındı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde bulunan Şehit Polis Tuncay Karataş Camii'nin bağış kutusu çalındı.

Olay, Çarşamba ilçesi Yalı Mahallesi'nde bulunan Şehit Polis Tuncay Karataş Camii'nde bu gece meydana geldi. Caminin bağış kutusunun çalındığının anlaşılması üzerine olay, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Olay yerine gelen jandarma ve polis ekipleri durumu incelerken, Dikbıyık Jandarma Karakol Komutanlığı personeli ve olay yeri inceleme ekipleri tarafından cami ve etrafında inceleme yapıldı. Güvenlik kamerası olmadığı öğrenilen camide ekipler parmak izi örnekleri aldı.

Olaya karışan kişi ya da kişilerin tespitine yönelik incelemenin devam ettiği öğrenildi.