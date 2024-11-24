Samsun\'da Cezaevi Firarisi Yeniden Yakalandı

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Samsun'da hırsızlık suçundan 19 yıl hapis cezası bulunan cezaevi firarisi, Yunus polisleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yunus Timleri, İlkadım ilçesinde hırsızlık suçundan 19 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aynı zamanda cezaevi firarisi olan A.D.'yi yakaladı. Samsun Adliyesine sevk edilen A.D., tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - SAMSUN