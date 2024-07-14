Samsun'da çıkan yangında 200 dekarlık buğday yandı

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Samsun'un Vezirköprü ilçesinde çıkan yangın sonucu 200 dekarlık alanda hasadı yapılmamış buğday yandı.

Yangın, ilçeye bağlı Kırma Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hasadı yapılmamış buğday arazilerin olduğu alanda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Çiftçilerin de yardımıyla yapılan söndürme çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alındı.

"200 dekar hasadı yapılmamış buday yandı"

Yangın nedeniyle yaklaşık 200 dekarlık alanda hasar meydana geldiğini belirten Vezirköprü Ziraat Odası Başkanı Başkanı Arslan Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yangında çiftçilerimize ait tahmini 200 dekar civarında hasadı yapılmamış buğdayları yanmıştır, zarar gören çiftçilerimize geçmiş olsun diyorum, Allah beterinden korusun inşallah" ifadelerine yer verdi. - SAMSUN