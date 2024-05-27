Samsun'un Çarşamba ilçesinde çıkan yangında müstakil ev küle döndü - Son Dakika
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Samsun'un Çarşamba ilçesinde çıkan yangında müstakil ev küle döndü

Samsun\'un Çarşamba ilçesinde çıkan yangında müstakil ev küle döndü

Samsun'un Çarşamba ilçesinde bulunan N.A.'ya ait müstakil bir evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangın sonucunda ev kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

27.05.2024 19:39
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Samsun'un Çarşamba ilçesinde çıkan yangında müstakil ev küle döndü.

Edinilen bilgilere göre, Çarşamba ilçesi Yukarı Donurlu Mahallesi Merkez Sokak'ta bulunan N.A.'ya ait müstakil bir evde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye ekipleri tarafından diğer evlere sıçramadan kontrol altına alınan yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Samsun'un Çarşamba ilçesinde çıkan yangında müstakil ev küle döndü - Son Dakika
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