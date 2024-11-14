Samsun'da Çocuklardan Silahlı Saldırı

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Samsun'da tabancayla ateş açarak bir kişiyi ağır yaralayan 16 ve 17 yaşlarında 3 çocuk polise teslim oldu.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Atakent Mahallesi Atakent Caddesinde bugün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan 19 suç kaydı bulunan Ali G. (22) boynundan ve kafasından vurularak ağır yaralandı. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan yaralı tedavi altına alındı. Silahlı saldırıyı düzenleyen 3 kişi kaçtı. Atakum ilçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan müşterek çalışma sonucu silahlı saldırı olayını 6 suç kaydı bulunan K.D. (17), 2 suç kaydı bulunan M.A.(17) ve 8 suç kaydı bulunan S.K.'nin (16) gerçekleştirdiği tespit edildi. Polisin peşine düştüğü 3 çocuk Derecik Mezarlığı yanında suçta kullandıkları silahla birlikte polise teslim oldular. Gözaltına alınan K.D., M.A. ve S.K. Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildiler. Olayla ilgili soruşturma sürerken silahlı saldırının eski bir husumetin devamı sonucu meydana geldiği açıklandı. - SAMSUN