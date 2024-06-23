Samsun'da denizde kaybolan genç için arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Samsun'da denizde kaybolan genç için arama çalışmaları devam ediyor

Samsun\'da denizde kaybolan genç için arama çalışmaları devam ediyor

Samsun'un Terme ilçesinde denize giren ve kaybolan 22 yaşındaki Cihan Yılmaz'ı bulmak için arama çalışmaları sürüyor. Sahil Güvenlik, Jandarma ve AFAD ekipleri tarafından deniz, kara ve hava aramaları yapılıyor.

23.06.2024 16:25  Güncelleme: 16:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da denizde kaybolan 22 yaşındaki Cihan Yılmaz'ı arama çalışmaları devam ediyor.

Samsun'un Terme ilçesi Taşlık Mahallesi'nde bulunan mendirekte denize giren ve dalgalar arasında kaybolan 22 yaşındaki Cihan Yılmaz'ı arama çalışmalarına sabahın erken saatlerinde yeniden başlandı.

Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı'na bağlı 2 bot ve dalış timleri ile denizden, 1 sahil devriye aracı ile karadan, 1 termal kameralı dron ve 1 helikopter ile havadan taramaya devam ediyor. Jandarma, AFAD ve Terme Arama Kurtarma (TAKE) ekipleri ise su altı aramalarını sürdürüyor. Cihan Yılmaz'ı arama çalışmalarında 90'ın üzerinde personel arama kurtarma çalışmalarında görev alıyor.

Terme Kaymakamı Metin Maytalman ve Terme Belediye Başkanı Şenol Kul da arama kurtarma çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

"Dalgalar arasında kayboldu"

Boğulma tehlikesi geçiren 2 kişiyi kurtaran Kubilay Beyazıt, "Mendirekte bulunan teknelerimizle ilgilenirken bir anda 'imdat' seslerini duyduk. Yeğenimle beraber olay yerine koştuk. Boğulma tehlikesi geçiren 2 kişiyi kurtardık, tekrar denize baktığımızda 3. kişinin sert dalgalar arasında kaybolduğunu fark ettik. Dalgadan dolayı denize giremedik ve bizden uzaklaşan Cihan Yılmaz'a müdahalede bulunamadık. Hemen 112'yi arayarak olayı bildirdik ve yardım istedik" dedi.

Cihan Yılmaz, bir hafta sonra dünya evine girecekti. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Cihan Yılmaz, Jandarma, Samsun, Terme, AFAD, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da denizde kaybolan genç için arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:47 İsrail’in uykularını kaçıracak gelişme Binlerce savaşçı Hizbullah’a katılma teklifinde bulundu İsrail'in uykularını kaçıracak gelişme! Binlerce savaşçı Hizbullah'a katılma teklifinde bulundu
15:45 Tuğrul Türkeş’ten Sinan Ateş Davası öncesi dikkat çeken çıkış: Babamın partisi bu suçla özdeşleştirilemez Tuğrul Türkeş'ten Sinan Ateş Davası öncesi dikkat çeken çıkış: Babamın partisi bu suçla özdeşleştirilemez
13:21 Kılıçdaroğlu’ndan tepki çeken paylaşım 14 kişinin öldüğü yangını bugün hatırladı Kılıçdaroğlu'ndan tepki çeken paylaşım! 14 kişinin öldüğü yangını bugün hatırladı
13:18 Bayram tatilinden dönenler köprü ücretlerinden dert yandı Osmangazi’yi değil feribotu tercih ettiler Bayram tatilinden dönenler köprü ücretlerinden dert yandı! Osmangazi'yi değil feribotu tercih ettiler
12:25 Hamburger ve Kahve zincirlerinde İsrail protestosu Müşteriler kaçacak yer aradı Hamburger ve Kahve zincirlerinde İsrail protestosu! Müşteriler kaçacak yer aradı
14:53 Dünyanın en zengini Jeff Bezos, 500 milyon dolarlık yatıyla Bodrum’a demir attı Dünyanın en zengini Jeff Bezos, 500 milyon dolarlık yatıyla Bodrum'a demir attı
13:05 Kaldıkları otel odasında ölü bulunmuşlardı Anneleri hastaneye gitmiş, çocukları iyi diye odada bırakmış Kaldıkları otel odasında ölü bulunmuşlardı! Anneleri hastaneye gitmiş, çocukları iyi diye odada bırakmış
12:59 İstanbul’da akılalmaz olay Sürücü son anda atladı, otomobil saniyeler içinde suya gömüldü İstanbul'da akılalmaz olay! Sürücü son anda atladı, otomobil saniyeler içinde suya gömüldü
12:29 Cami tuvaletindeki sabunluğu çalıp lüks otomobiliyle kayıplara karıştı Cami tuvaletindeki sabunluğu çalıp lüks otomobiliyle kayıplara karıştı
11:49 Benzin ve motorine çifte zam geliyor Tabeladaki rakam keyifleri epey kaçıracak Benzin ve motorine çifte zam geliyor! Tabeladaki rakam keyifleri epey kaçıracak
11:43 33 yaşındaki kadının korkunç sonu Sokakta yürürken başından vurularak öldürüldü 33 yaşındaki kadının korkunç sonu! Sokakta yürürken başından vurularak öldürüldü
11:40 Özel, gölge bakanı Mehmet Şimşek’e yolluyor Masada 2 önemli konu var Özel, gölge bakanı Mehmet Şimşek'e yolluyor! Masada 2 önemli konu var
10:58 Dev fil, yaşlı adamı dakikalar içinde dümdüz etti Dev fil, yaşlı adamı dakikalar içinde dümdüz etti
10:41 Maksul Gıda iflas etti Aylardır maaş alamayan 200 çalışan işsiz kaldı Maksul Gıda iflas etti! Aylardır maaş alamayan 200 çalışan işsiz kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2024 16:38:40. #1.13#
SON DAKİKA: Samsun'da denizde kaybolan genç için arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement