Samsun'da Denize Giren Çocuk Hayatını Kaybetti, Kayıp Kişi Aranıyor - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Samsun'da Denize Giren Çocuk Hayatını Kaybetti, Kayıp Kişi Aranıyor

Samsun\'da Denize Giren Çocuk Hayatını Kaybetti, Kayıp Kişi Aranıyor

Samsun'da serinlemek için denize giren 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, kayıp bir kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Şiddetli rüzgar ve dalgalar nedeniyle polisin uyarılarına rağmen vatandaşlar denize girmeye devam etti. Ayrıca, başka bir kişi de denizde kayboldu ve arama çalışmaları başlatıldı.

14.07.2024 19:16  Güncelleme: 19:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da serinlemek için denize giren 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, kayıp bir kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Samsun'da şiddetli rüzgar ve denizdeki dalgadan dolayı polisin bütün uyarılarına rağmen vatandaşlar denize girmeyi sürdürdü. Bafra ilçesinde ikamet eden 14 yaşındaki Yasin Sarıca arkadaşı ile birlikte denize girmek için 19 Mayıs ilçesi Kumcağız mevkisine gitti. Burada serinlemek için denize giren Yasin Sarıca boğulma tehlikesi geçirdi. Denizden baygın halde çıkartılan Yasin Sarıca ambulansla kaldırıldığı 19 Mayıs Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesi Adnan Menders Bulvarından bir kişinin denizde yüzerken kaybolduğu ihbarı polisi alarma geçirdi. Olay yerine Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı ekipleri, Deniz Polisi, Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve Büyükşehir Belediyesine ait cankurtaranlar sevk edildi. Kayıp kişiyi denizde arama çalışması başlatıldı. Şiddetli rüzgarın ise arama çalışmalarını zorlaştırdığı belirtildi - SAMSUN

Kaynak: İHA

Samsun, Çocuk, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Denize Giren Çocuk Hayatını Kaybetti, Kayıp Kişi Aranıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:44 Başıboş köpek, üniversitenin mezuniyet töreninde insanlara saldırdı Başıboş köpek, üniversitenin mezuniyet töreninde insanlara saldırdı
18:26 Ekonomist Timothy Ash’ten “enflasyon“ açıklaması: Tek haneli rakamlara indirmek zor olacak Ekonomist Timothy Ash'ten "enflasyon" açıklaması: Tek haneli rakamlara indirmek zor olacak
17:38 Suriye ile normalleşme süreci Bakan Fidan: Cumhurbaşkanımızın barış çağrısı önemli, karşılık bulmasını tavsiye ediyoruz Suriye ile normalleşme süreci! Bakan Fidan: Cumhurbaşkanımızın barış çağrısı önemli, karşılık bulmasını tavsiye ediyoruz
15:27 İzmir’de elektrik akımına kapılan 2 kişinin ölümüyle ilgili 15 şüpheli gözaltına alındı İzmir'de elektrik akımına kapılan 2 kişinin ölümüyle ilgili 15 şüpheli gözaltına alındı
15:23 Suikast girişimi sonrası Trump’tan bir açıklama daha: Büyük ulusumuza seslenmek için sabırsızlanıyorum Suikast girişimi sonrası Trump'tan bir açıklama daha: Büyük ulusumuza seslenmek için sabırsızlanıyorum
17:22 Muğla Marmaris’te gezi teknesinde yangın Yaralılar var Muğla Marmaris'te gezi teknesinde yangın! Yaralılar var
16:43 MİT, kaçmaya çalışan FETÖ’cüleri denizin ortasında kıskıvrak yakaladı MİT, kaçmaya çalışan FETÖ'cüleri denizin ortasında kıskıvrak yakaladı
16:43 Almanya’da silahlı saldırı: 2 kişi hayatını kaybetti Almanya'da silahlı saldırı: 2 kişi hayatını kaybetti
16:33 KPSS’nin ilk haftası tamamlandı KPSS'nin ilk haftası tamamlandı
15:16 Fransa’da doğum günü partisine saldırı: 4 ölü Fransa'da doğum günü partisine saldırı: 4 ölü
15:04 Polat çiftinin avukatlarından ’’Linç kampanyasını sona erdirin’’ çağrısı Polat çiftinin avukatlarından ''Linç kampanyasını sona erdirin'' çağrısı
13:55 2 kişinin can verdiği sokağın esnafı defalarca ölümden dönmüş 2 kişinin can verdiği sokağın esnafı defalarca ölümden dönmüş
13:55 Böyle komşu düşman başına Kapıya dayanıp “Seni delik deşik edeceğim“ diye tehditler savurdu Böyle komşu düşman başına! Kapıya dayanıp "Seni delik deşik edeceğim" diye tehditler savurdu
13:25 Kaçak akım faciasında can veren Özge’den geriye mutlu anları kaldı Kaçak akım faciasında can veren Özge'den geriye mutlu anları kaldı
13:24 Görüntüler ortaya çıktı Trump’a ateş açan saldırganı saniyeler içinde etkisiz hale getirmişler Görüntüler ortaya çıktı! Trump'a ateş açan saldırganı saniyeler içinde etkisiz hale getirmişler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2024 19:49:38. #1.11#
SON DAKİKA: Samsun'da Denize Giren Çocuk Hayatını Kaybetti, Kayıp Kişi Aranıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement