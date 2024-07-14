Samsun\'da Denize Giren Çocuk Hayatını Kaybetti, Kayıp Kişi Aranıyor

3.Sayfa

Samsun'da serinlemek için denize giren 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, kayıp bir kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Samsun'da şiddetli rüzgar ve denizdeki dalgadan dolayı polisin bütün uyarılarına rağmen vatandaşlar denize girmeyi sürdürdü. Bafra ilçesinde ikamet eden 14 yaşındaki Yasin Sarıca arkadaşı ile birlikte denize girmek için 19 Mayıs ilçesi Kumcağız mevkisine gitti. Burada serinlemek için denize giren Yasin Sarıca boğulma tehlikesi geçirdi. Denizden baygın halde çıkartılan Yasin Sarıca ambulansla kaldırıldığı 19 Mayıs Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesi Adnan Menders Bulvarından bir kişinin denizde yüzerken kaybolduğu ihbarı polisi alarma geçirdi. Olay yerine Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı ekipleri, Deniz Polisi, Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve Büyükşehir Belediyesine ait cankurtaranlar sevk edildi. Kayıp kişiyi denizde arama çalışması başlatıldı. Şiddetli rüzgarın ise arama çalışmalarını zorlaştırdığı belirtildi - SAMSUN