 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Samsun'da direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Samsun'da direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü hayatını kaybetti

Samsun'un Alaçam ilçesinde Necati Sönmez isimli sürücü, aracını park ederken direksiyon başında kalp krizi geçirdi. Araç, park halindeki diğer araçlara zarar vererek duvara çarptı. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalede Sönmez'in hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Samsun\'da direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü hayatını kaybetti
03.01.2024 - 20:44,
Abone Ol

Samsun'un Alaçam ilçesinde direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü hayatını kaybetti.

Olay, Büyük Cami Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Necati Sönmez, 55 YA 688 plakalı hafif ticari aracını park ederken direksiyon başında kalp krizi geçirdi. Sönmez'in kullandığı araç, park halindeki 3 araca zarar verdikten sonra duvara çarparak durdu. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerince Sönmez'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Samsun, Cami, Yerel Haberler, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika


19:56
Tekirdağ'da genç, karavanında ölü bulundu Tekirdağ'da genç, karavanında ölü bulundu
19:50
İran'dan bombalı saldırılar sonrası ilk açıklama İran'dan bombalı saldırılar sonrası ilk açıklama
19:24
Mete Kalkavan kendi isteğiyle hakemliği bıraktı Mete Kalkavan kendi isteğiyle hakemliği bıraktı
18:32
Filistin mitingi sonrası yumruklu saldırıya uğrayan İsmail Aydemir: Sadece bana değil tüm şehitlerimize atıldı Filistin mitingi sonrası yumruklu saldırıya uğrayan İsmail Aydemir: Sadece bana değil tüm şehitlerimize atıldı
18:26
Mehmet Büyükekşi gidici! Koltuğuna 2 talip var Mehmet Büyükekşi gidici! Koltuğuna 2 talip var
18:23
İlan sitesi Sahibinden'de erişim sorunu saatler sonra çözüldü İlan sitesi Sahibinden'de erişim sorunu saatler sonra çözüldü
18:23
Japonya'da tren istasyonunda bıçaklı saldırı! 4 kişi yaralandı Japonya'da tren istasyonunda bıçaklı saldırı! 4 kişi yaralandı
18:22
İran'daki patlamalarda Mossad parmağı! Üst düzey yetkilinin mesajı bir hayli manidar İran'daki patlamalarda Mossad parmağı! Üst düzey yetkilinin mesajı bir hayli manidar

Son Dakika
19:58 Mete Kalkavan'ın hakemliği bırakması akıllara Trabzonspor Başkanı Doğan'ın sözlerini getirdi
19:56 Tekirdağ'da genç, karavanında ölü bulundu
19:50 İran'dan bombalı saldırılar sonrası ilk açıklama
19:24 Mete Kalkavan kendi isteğiyle hakemliği bıraktı
18:32 Filistin mitingi sonrası yumruklu saldırıya uğrayan İsmail Aydemir: Sadece bana değil tüm şehitlerimize atıldı
18:26 Mehmet Büyükekşi gidici! Koltuğuna 2 talip var
18:23 İlan sitesi Sahibinden'de erişim sorunu saatler sonra çözüldü
18:23 Japonya'da tren istasyonunda bıçaklı saldırı! 4 kişi yaralandı
18:22 İran'daki patlamalarda Mossad parmağı! Üst düzey yetkilinin mesajı bir hayli manidar
17:53 Depremin 64 can aldığı Japonya'da bir felaket daha! Heyelan bölgedeki evlerin bir çoğunu yuttu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2024 20:51:40. #1.13#
SON DAKİKA: Samsun'da direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement