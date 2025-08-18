Samsun\'da Direkten Düşen İşçi Hayatını Kaybetti

Samsun'da sokak aydınlatma lambasının ampulünü değiştirmek için çıktığı direkten düşen bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un Terme ilçesi Kocamanbaşı Çatıyanı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak lambasının ampulü bozulunca değiştirmek için direğe çıkan Mustafa Peçe (39), dengesini kaybederek düştü. Ağır yaralanan Peçe olay yerinde hayatını kaybetti.

Terme Belediyesinde çalıştığı öğrenilen Mustafa Peçe'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Samsun Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığına gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN