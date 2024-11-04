Samsun'da Dolandırıcılık Cezası

3.Sayfa

Samsun'da bir kişiyi bankadan aradığını söyleyerek kandırıp cep telefonuna program yükletip hesabından 397 bin lira çeken şahıs, yargılandığı mahkemece 3 yıl 4 ay hapis ve 661 bin 660 lira adli para cezasına çarptırıldı.

Samsun'da ikamet eden H.A.'yı telefonla arayan F.Ö., kendisinin bankadan aradığını söyleyip cep telefonuna güvenlik için program indirmesini istedi. H.A. söz konusu programı cep telefonuna yükledikten sonra F.Ö., H.A.'nın mobil bankacılık hesabına girerek 397 bin lirayı başka hesaba aktardı. Dolandırıldığını anlayan H.A.'nın şikayetçi olması üzerine polis tarafından yakalanan F.Ö. hakkında dolandırıcılık suçundan dava açıldı. Samsun 1. Ağır Ceza Mahallesi'nde görülen davanın son duruşmasında F.Ö., 3 yıl 4 ay hapis ve 661 bin 660 lira adli para cezasına çarptırıldı. - SAMSUN