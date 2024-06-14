Samsun'da Dron Destekli Trafik Denetimleri

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Samsun İl Jandarma Komutanlığı ile Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı trafik timleri "Yolun Sonu Bayram Olsun" mottosuyla dron destekli trafik denetimleri gerçekleştirdi.

Kurban Bayramı öncesinde trafik denetimleri hız kesmeden devam ediyor. Samsun İl Jandarma Komutanlığı ile Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı trafik timleri, "Yolun Sonu Bayram Olsun" mottosuyla Kurban Bayramı öncesi ve sonrasında trafik kazalarının yoğunlaştığı bölgelerde ve mahalle yollarında trafik düzeni ve güvenliğini sağlamak için harekete geçti. Bu kapsamda, sürücülerin ve yayaların trafik kurallarına uygun davranmalarını teşvik etmek ve can kayıplarını en aza indirmek amacıyla özel dron ile havadan trafik denetimi ve radarla hız denetimi faaliyetleri başlatıldı.

Denetimler Kurban Bayramı öncesi ve sonrasında devam edecek. Bu sayede, trafik kazalarının yaşandığı bölgelerde ve mahalle yollarında güvenlik önlemleri artırılarak, trafikte disiplin sağlanması hedefleniyor. Özellikle hızın neden olduğu kazaların önlenmesi adına radarla hız denetimlerinin yanı sıra, özel dron kullanımıyla havadan trafik denetimlerinin yapılması da dikkat çekiyor. Bu teknolojik araçlar sayesinde, trafikteki ihlallerin tespiti ve gerekli önlemlerin alınması sağlanacak. Sürücüler ve yayalar, trafik kurallarına uymaları konusunda sürekli olarak bilinçlendirilirken, güvenli bir sürüş ortamının sağlanması için çalışmaların aralıksız devam edeceği öğrenildi. - SAMSUN