Samsun\'da Düğün Yolunda Kaza

Samsun'da kaygan zeminde duramayan cip, otomobile çarptı. Cipte bulunan ailenin Ankara'ya yakınlarının düğününe gittiği öğrenildi.

Olay, dün Samsun'un Terme ilçesi Kozluk Mahallesi'nde bulunan kontrolsüz kavşakta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Trabzon'dan Ankara'ya düğüne gitmekte olan E.B.Y. idaresindeki 25 ABL 894 plakalı cip yağış sebebiyle kayganlaşan yolda duramayarak, yan yoldan kavşağa girmek üzere hareket eden K.Ç. hakimiyetindeki 61 HF 640 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil yol kenarına savrulurken, karayolunda seyir eden cip ise refüjde bulunan aydınlatma direğine çarparak durabildi.

Maddi hasarla alatılan kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN