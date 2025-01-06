Samsun'da Düğünde Silahlı Kavga - Son Dakika
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Samsun'da Düğünde Silahlı Kavga

Samsun\'da Düğünde Silahlı Kavga

Tekkeköy'de düğün salonunda çıkan tartışmada silah kullanıldı, panik yaşandı. Yaralanan yok.

06.01.2025 10:23
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Samsun'da düğün salonunda meydana gelen silahlı kavga korku ve paniğe neden oldu.

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesindeki bir düğün salonunda dün akşam saat 19.15'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, düğün sahibi E.B. ile yakınları Ş.B., A.B. ve H.B. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflardan biri silahla ateş etti. Olayda yaralanan olmazken düğün salonunda bulunanlar arasında korku ve panik yaşandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda resmi ve sivil polis ekipleri sevk edildi. Polis, olay yerinde yaptığı incelemede, 2 adet boş kovan ve 1 adet kurşun isabeti tespit etti. Polis ekipleri, olayın ardından şüphelilerin ikametinde yaptığı aramalarda 1 adet bulundurma ruhsatlı tabanca ve 1 adet ruhsatsız otomatik av tüfeği ele geçirdi. Ş.B., A.B. ve H.B., ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. İfadesi alınan 3 kişi serbest bırakıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Düğünde Silahlı Kavga - Son Dakika

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