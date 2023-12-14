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Samsun'da düzenlenen operasyonda 2 kişi tutuklandı, 1 kişi serbest bırakıldı - Son Dakika
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Samsun'da düzenlenen operasyonda 2 kişi tutuklandı, 1 kişi serbest bırakıldı

Samsun'da KOM polisi tarafından gerçekleştirilen 'Kafes' operasyonunda gözaltına alınanlardan 2 kişi tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Samsun\'da düzenlenen operasyonda 2 kişi tutuklandı, 1 kişi serbest bırakıldı
14.12.2023 - 16:37,  Güncelleme: 16:38
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Samsun'da KOM polisi tarafından merkez, Bafra ilçesi, İstanbul ve Bursa illerinde düzenlenen "Kafes" operasyonunda gözaltına alınanlardan 2'si tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı desteğiyle Samsun Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından önceki sabah "Kafes" adı verilen eş zamanlı operasyon düzenlendi. Planlı, "silah ve mühimmat ticareti/kaçakçılığı" suçundan ara yakalamalarda 12 adet tabanca, 70 adet tabanca fişeği, 10 adet uzun namlulu silah fişeği ve çeşitli silah parçaları ele geçirildi.

Dün sabah Samsun merkez ve Bafra ilçesi ile İstanbul ve Bursa illerinde eş zamanlı düzenlenen operasyonda yapılan aramalarda 19 adet ruhsatsız tabanca, 221 adet tabanca gövdesi, 6 bin 445 adet namlu, sürgü, mekanizma, yay, mandal, pim, mil, horoz, iğne, çıkarıcıdan oluşan tabanca parçaları, 104 adet tabanca fişeği, 21 adet pompalı tüfek, 2 adet kurusıkı tabanca, 196 adet tüfek fişeği, 2 adet kılıç, 2 adet mengene, 3 adet matkap ve çok sayıda matkap ucu, 2 adet taşlama makinesi, 1 adet demir testere, 1 adet el motoru, 23 adet sentetik ecza hapı ve 0,68 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan L.A. dün Samsun Adliyesine sevk edilerek savcıya ifade verdikten sonra serbest bırakıldı.

KOM Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan S.A., C.A.M. ve Ö.A. ise bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbet mahkemeye ifade veren Ö.A. ve C.A.M. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, S.A. ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da düzenlenen operasyonda 2 kişi tutuklandı, 1 kişi serbest bırakıldı - Son Dakika


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