Samsun\'da silahlı saldırıda 4 kişiyi yaralayan şahsa 37 yıl hapis cezası

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Samsun'da eğlence mekanına düzenlediği silahlı saldırıda 4 kişiyi yaralayan şahıs, yargılandığı mahkemece toplam 37 yıl 11 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, Atakum ilçesi Mimarsinan Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'ndaki bir eğlence mekanında geçen yıl mayıs ayında gece saat 23.50'de meydana geldi. Ticari taksi ile iş yerinin önüne gelen silahlı saldırgan, tabancayla içeriye doğru ateş açıp aynı taksi ile kaçtı. Silahlı saldırıda Enes Serkan K., Melih Ö., Burcu D. ve Volkan K. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kafasından vurulan Enes Serkan K., yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Olaydan sonra kayıplara karışan silahlı saldırgan Abdulsamet Yankıcı (23) ise, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından saklandığı Kavak ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Abduldamet Yankıcı ve olayı azmettirdiği iddia edilen M.O. hakkında Samsun 1. Ağır Ceza Mahallesi'nde dava açıldı. Davanın son duruşmasında M.O. beraat ederken, mahkeme Abdulsamet Yankıcı'yı Enes Serkan K.'yi öldürmeye teşebbüs suçundan 10 yıl 10 ay, Melih Ö.'yü ve Burcu D.yi öldürmeye teşebbüs suçlarından 8 yıl 4'er ay, Volkan K.'yi öldürmeye teşebbüs suçundan 7 yıl 11 ay, Alper E.'yi silahla tehditten 1 yıl 8 ay ve mala zarar vermekten 3 ay 10 gün ile ruhsatsız silahtan 10 ay olmak üzere toplam 37 yıl 11 ay 10 gün hapis cezasına çarptırarak, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. - SAMSUN