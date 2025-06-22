Samsun\'da Elektrikli Katmerden Silah Çıktı

Samsun'da polis elektrikli katmer sacı içine gizlenmiş 2 tabanca ve 57 mermi ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Havza ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bir gönderide yapılan aramada, A.B.D. (25) ve A.D. (18) isimli şahıslara ait olduğu tespit edilen elektrikli katmer sacı içine gizlenmiş 2 adet ruhsatsız tabanca ve 57 adet tabanca mermisi ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN