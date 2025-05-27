Emekli polis memuru otobüs durağında kendini başından vurdu

Security Specialist:

Hep ne umduk ne bulduk derçesine. Polis olmak kolay değil. Nerde yalnış yaptım, nasıl yalnış yaptım, nasıl önleye bilirdim, nasıl daha iyi yapa bilirdim, keşke dahamı doğru olurdu, benim yüzümdenmi ? Durmadan kendini sorgular. Oysa daima her iki tarafta suçlu. Kötü insanlar durmaksızın karşı tarafı suçlarlar. Iyi insanlar daima kendilerini suçlar ve giderler :(