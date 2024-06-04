Samsun'da Emlakçı Dükkanına Benzin Dökerek Ateşe Veren 2 Kişi Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Samsun'da Emlakçı Dükkanına Benzin Dökerek Ateşe Veren 2 Kişi Yakalandı

Samsun'un Atakum ilçesinde bulunan bir emlakçı dükkanına geceleyin benzin dökerek yangın çıkaran M.K. ve V.K. adlı 2 kişi, polisin takibi sonucu yakalandı. İfadelerinde, emlakçı ile yaşadıkları bir tartışma sonrasında öfkelendiklerini ve dükkanı yakma eylemini gerçekleştirdiklerini itiraf ettiler. Mahkeme tarafından tutuklanan şüpheliler cezaevine gönderildi.

04.06.2024 13:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da geceleyin emlakçı dükkanına benzin dökerek ateşe veren 2 kişi, polisin takibi sonucu yakalandı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Körfez Mahallesi'nde 3 gün önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K.(21) ve V.K.(21) adlı 2 genç geceleyin M.K.'ye ait emlakçı dükkanı benzin dökerek ateşe verdi. Yangın itfaiye tarafından söndürülürken, M.K. ve V.K. kaçtı. Polis yaptığı araştırmada kundaklama olayını yapan gençlerin kimliğini tespit etti ve yakalayarak gözaltına aldı.

Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen M.K. ve V.K., emlakçı M.K. ile ev kiralamak için buluştuklarını, kendilerine küfür ettiğini ve bu olayı hazmedemeyip emlakçı dükkanını benzin dökerek yaktıklarını itiraf ettiler. Nöbetçi mahkemeye ifade veren M.K. ve V.K. mahkemece "mala zarar vermek" suçundan tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

İtfaiye, Atakum, Samsun, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Emlak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Emlakçı Dükkanına Benzin Dökerek Ateşe Veren 2 Kişi Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:45 İliç’te toprak altında kalan 9 işçiden 1’inin daha cansız bedenine ulaşıldı İliç'te toprak altında kalan 9 işçiden 1'inin daha cansız bedenine ulaşıldı
14:36 TRT genel müdürünün maaş düzenlemesi iptal edildi TRT genel müdürünün maaş düzenlemesi iptal edildi
14:30 Özel, AYM kararları üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslendi: Yaptığın her şeyi iptal ettiler, 270 sayfa iptal var Özel, AYM kararları üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Yaptığın her şeyi iptal ettiler, 270 sayfa iptal var
14:08 2 pilotumuzun şehit olduğu eğitim uçağının düşme anı kamerada 2 pilotumuzun şehit olduğu eğitim uçağının düşme anı kamerada
13:47 Anayasa Mahkemesi’nden dikkat çeken karar: Cumhurbaşkanı’nın rektör ataması anayasaya aykırı Anayasa Mahkemesi'nden dikkat çeken karar: Cumhurbaşkanı'nın rektör ataması anayasaya aykırı
14:39 Akşener saçlarını neden sarıya boyadı İşte kulislerde kulaktan kulağa yayılan iddia Akşener saçlarını neden sarıya boyadı? İşte kulislerde kulaktan kulağa yayılan iddia
14:38 Mourinho’ya rakip olacak Fatih Terim Süper Lig devinin başına geçiyor Mourinho'ya rakip olacak! Fatih Terim Süper Lig devinin başına geçiyor
14:13 Başak Daşman ve Onur Altun sessiz sedasız evlendi Başak Daşman ve Onur Altun sessiz sedasız evlendi
13:47 Tekirdağ ve Silivri’de 300 Milyon Metreküp Doğal Gaz Rezervi Bulundu Tekirdağ ve Silivri'de 300 Milyon Metreküp Doğal Gaz Rezervi Bulundu
13:32 Bahar Candan ve Seçil Erzan cezaevinde birbirine girdi, infaz memurları müdahale etti Bahar Candan ve Seçil Erzan cezaevinde birbirine girdi, infaz memurları müdahale etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2024 15:06:06. #1.11#
SON DAKİKA: Samsun'da Emlakçı Dükkanına Benzin Dökerek Ateşe Veren 2 Kişi Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement