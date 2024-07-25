Samsun'da Emlakçı Dükkanında Çalışan Darp Edildi

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Samsun'da 3 kişi, aynı evi iki ayrı kişiye kiraya verdiğini ileri sürdükleri emlakçı dükkanındaki çalışanı darp ederek hastanelik etti.

Olay, Atakum ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı evi iki ayrı kişiye kira verdiği iddia edilen emlakçı dükkanındaki çalışanı silah kabzası ile darp eden 3 kişi kaçtı. Yaralı şahıs, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, olayla ilgili 3 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN