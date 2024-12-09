Samsun'da Eniştenin Evinde Cephanelik Bulundu - Son Dakika
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Samsun'da Eniştenin Evinde Cephanelik Bulundu

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Miras kavgasında 2 kardeşi vuran eniştenin evinde silah ve mühimmat dolu cephanelik bulundu.

09.12.2024 19:57
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Samsun'da 2 kişiyi miras meselesi yüzünden tabancayla vuran eniştenin evinde adeta cephanelik çıktı

SAMSUN - Samsun'da 2 kardeşi miras meselesi yüzünden tabancayla yaralayan eniştenin evinde arama yapan polis, içinde el bombanın da bulunduğu adeta cephanelik gibi silahlar ele geçirdi.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Cedit Mahallesi'nde meydana geldi.Edinilen bilgiye göre, Almanya'da yaşayan Fatih Ç.ve Sultan Ahmet Ç.adlı kardeşler bir süre önce 5 kardeş olarak Samsun'a izne geldi. Bugün uçakla Almanya'ya dönecek olan kardeşler, havalimanına gitmek için ellerinde valiz ve bavullarını apartman girişine çıkardıkları sırada aynı binada oturan halalarının eşi olan Mutlu İ.ile karşılaştılar. Aralarında miras meselesi yüzünden husumet bulunan kardeşler arasında bakışma yüzünden tartışma çıktı. Apartmanın arka bahçesine sarkan tartışma sırasında belindeki tabancayı çıkartan enişte Mutlu İ. gurbetçi kardeşler Fatih Ç. ve Sultan Ahmet Ç.'yi bacaklarından vurarak yaraladı. Kanlar içinde kalan kardeşler ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Mutlu İ., ise polis tarafından suçta kullandığı tabancayla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Mutlu İ.'nin yakınları olayın meydana geldiği yere gelerek burada yaralı kardeşler arasında önce sözlü tartışma ardından da yumruklu saldırıda bulundular Her iki tarafında tekme ve yumruklarla birbirlerine saldırarak adeta meydan kavgası yaptılar. Sivil polisler kısa sürede kavgaya müdahsle etti ancak tarafları ayırmakta güçlük çekince bu kez biber gazı sıkarak kavgayı ayırdı. Birbirlerini darp sonucu yaralayan taraflar takviye polislerin gelmesiyle gözaltına alındı.

İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan enişte Mutlu İ.'nin evinde ve evinin çatı katında yapılan aramada, adeta cephanelik gibi silahlar ele geçirildi. Yapılan aramalarda, 1 adet el bombası, 3 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 7 adet tüfek, 965 adet fişek, 380 adet kartuş, 10 adet bıçak ve 1 adet muşta ele geçirildi. Mutlu İ.'ye 2 kişiyi silahla yaralamanın yanı sıra "Tehlikeli Maddeleri İzinsiz Bulundurmak ve 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet (S.K.M)" suçlarından da yasal işlem başlatıldı. Gözaltına alınan şahsın, emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Eniştenin Evinde Cephanelik Bulundu - Son Dakika

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