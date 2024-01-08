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Samsun'da Eski Askeri Hastaneden Hırsızlık Yapan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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Samsun'da Eski Askeri Hastaneden Hırsızlık Yapan Şahıs Yakalandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde bulunan eski askeri hastaneden hırsızlık yapan bir kişi suçüstü yakalandı. Şahıs, çaldığı malzemelerle birlikte kaçarken askerler tarafından yakalandı ve polise teslim edildi. Şüpheli, adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

Samsun\'da Eski Askeri Hastaneden Hırsızlık Yapan Şahıs Yakalandı
08.01.2024 - 16:34,
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Samsun'da kışla içindeki eski askeri hastaneden hırsızlık yapan bir kişi suçüstü yakalandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi'ndeki Esentepe Kışlası içindeki eski askeri hastanede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ö.A.(37) adlı şahıs kapatılan hastane binasından 31 adet oksijen tüpü parçası, 6 adet musluk bataryası ve 1 adet tornavida çaldı. Çaldığı malzemeleri doldurduğu çuvalla kaçarken askerler tarafından yakalanan Ö.A., polise teslim edildi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosunda sorgulanan Ö.A., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Ö.A. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Eski Askeri Hastaneden Hırsızlık Yapan Şahıs Yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samsun'da Eski Askeri Hastaneden Hırsızlık Yapan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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