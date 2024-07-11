Samsun'da Eski Eşinin Arkadaşını Bıçaklayarak Öldüren Şahsa 24 Yıl Hapis Cezası - Son Dakika
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Samsun'da Eski Eşinin Arkadaşını Bıçaklayarak Öldüren Şahsa 24 Yıl Hapis Cezası

Samsun'un Bafra ilçesinde çıkan tartışmada eski eşinin arkadaşını bıçaklayarak öldüren şahsa 24 yıl hapis cezası verildi. Olayda ağır yaralanan kadın hayatını kaybetti.

11.07.2024 09:55
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Samsun'un Bafra ilçesinde çıkan tartışmada eski eşinin arkadaşını bıçaklayarak öldüren şahsa 24 yıl hapis cezası verildi.

19 Şubat'ta Tabakhane Mahallesi'ndeki bir berber dükkanında meydana gelen olayda, H.Ç. isimli kadın, arkadaşı Eda Yiğit (27) ile birlikte, boşandığı eski eşi Güven Aktaş'ın iş yerine geldi. Çıkan tartışmada öfkelenen Güven Aktaş, eski eşinin arkadaşı Eda Yiğit'i bıçakladı. Karnına aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan kadın, Bafra'da kaldırıldığı özel bir hastanede hayatını kaybetti. Kısa sürede olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Güven Aktaş'ı olayda kullandığı bıçakla birlikte gözaltına aldı. Katil zanlısı çıkarıldığı Bafra Adliyesinde hakimlikçe tutuklandı.

Bafra Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada Güven Aktaş, "kadına karşı kasten öldürme" suçundan 24 yıl, eski eşini de önceden yaralanmaktan 7 ay hapis cezasına çarptırıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Eski Eşinin Arkadaşını Bıçaklayarak Öldüren Şahsa 24 Yıl Hapis Cezası - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da Eski Eşinin Arkadaşını Bıçaklayarak Öldüren Şahsa 24 Yıl Hapis Cezası - Son Dakika
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