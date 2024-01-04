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Samsun'da jandarma operasyonunda esrar ve tüfek ele geçirildi - Son Dakika
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Samsun'da jandarma operasyonunda esrar ve tüfek ele geçirildi

Samsun'un İlkadım ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, bir evde yapılan aramada 1 kilo 453 gram kubar esrar ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Samsun\'da jandarma operasyonunda esrar ve tüfek ele geçirildi
04.01.2024 - 20:34,
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Samsun'da jandarma tarafından düzenlenen operasyonda bir evde esrar ve tüfek ele geçirildi.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, alınan istihbari bilgiler Z.Y.'nin evine operasyon düzenledi. Yapılan aramada, 1 kilo 453 gram kubar esrar ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da jandarma operasyonunda esrar ve tüfek ele geçirildi - Son Dakika


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