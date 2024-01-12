Samsun\'da Ev Hırsızlığı Yapan 2 Kadın Tutuklandı

Samsun'da evlerden hırsızlık suçundan çok sayıda suç kayıtları bulunan 2 kadın, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Atakum ilçesinde kapıları ellerindeki aparat ile açarak evlere girip para çalan Sibel Y. ve Sevda K., Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alındı. Geçen hafta Cumartesi günü Samsun Adliyesine sevk edilen kadınlar, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Aynı hırsızlar bu kez de yine Atakum ilçesinde girdikleri bir evden 60 bin liralık ziynet eşyası çaldı. Hırsızlık Bürosu ekipleri tarafından yeniden gözaltına alınan Sibel Y. ve Sevda K., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Hırsızlık suçundan çok sayıda suç kayıtları bulunan hırsızlar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN