 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Samsun'da Ev Hırsızlığı Yapan 2 Kadın Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Samsun'da Ev Hırsızlığı Yapan 2 Kadın Tutuklandı

Samsun'un Atakum ilçesinde evlere girip para çalan ve daha önce de hırsızlık suçundan kayıtları bulunan Sibel Y. ve Sevda K., gözaltına alındı. Mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan kadınlar, bir kez daha hırsızlık yaparak yakalandı. Tutuklanan hırsızlar Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Samsun\'da Ev Hırsızlığı Yapan 2 Kadın Tutuklandı
12.01.2024 - 16:19,  Güncelleme: 16:21
Abone Ol

Samsun'da evlerden hırsızlık suçundan çok sayıda suç kayıtları bulunan 2 kadın, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Atakum ilçesinde kapıları ellerindeki aparat ile açarak evlere girip para çalan Sibel Y. ve Sevda K., Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alındı. Geçen hafta Cumartesi günü Samsun Adliyesine sevk edilen kadınlar, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Aynı hırsızlar bu kez de yine Atakum ilçesinde girdikleri bir evden 60 bin liralık ziynet eşyası çaldı. Hırsızlık Bürosu ekipleri tarafından yeniden gözaltına alınan Sibel Y. ve Sevda K., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Hırsızlık suçundan çok sayıda suç kayıtları bulunan hırsızlar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Samsun, Tutuklama, Cezaevi, Hırsızlık, Adliye, Gözaltı, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Ev Hırsızlığı Yapan 2 Kadın Tutuklandı - Son Dakika


16:11
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: SSK, Bağkur ve memur emekli aylıklarını dengeye taşıyacağız Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: SSK, Bağkur ve memur emekli aylıklarını dengeye taşıyacağız
16:07
Rize'de camide başıboş köpeklerin kavgası paniğe neden oldu Rize'de camide başıboş köpeklerin kavgası paniğe neden oldu
15:51
Şarkıcı Altay'dan çocuk itirafı: Eşimin kızına söz verdiğim için bebek sahibi olmadım Şarkıcı Altay'dan çocuk itirafı: Eşimin kızına söz verdiğim için bebek sahibi olmadım
15:22
MİT, Avrupa'ya kaçmaya hazırlanan terörist Serhat Bal'ı yakalayarak Türkiye'ye getirdi MİT, Avrupa'ya kaçmaya hazırlanan terörist Serhat Bal'ı yakalayarak Türkiye'ye getirdi
14:37
İsrail'den soykırım davasında skandal savunma! Gazze'de her şeyi kanun çerçevesinde yapmışlar İsrail'den soykırım davasında skandal savunma! Gazze'de her şeyi kanun çerçevesinde yapmışlar
14:10
Erdoğan'dan ABD ve İngiltere'nin Yemen saldırısına ilk yorum: Kızıldeniz'i kan gölüne çevirme hevesindeler Erdoğan'dan ABD ve İngiltere'nin Yemen saldırısına ilk yorum: Kızıldeniz'i kan gölüne çevirme hevesindeler
14:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ankara adayımızı pazar günü açıklayacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ankara adayımızı pazar günü açıklayacağız
14:06
Seçil Erzan'ın savunmasındaki dizi repliği mahkemeye damga vurdu: Herkes yer içer, hesabı Seçil öder Seçil Erzan'ın savunmasındaki dizi repliği mahkemeye damga vurdu: Herkes yer içer, hesabı Seçil öder

Son Dakika
16:11 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: SSK, Bağkur ve memur emekli aylıklarını dengeye taşıyacağız
16:07 Rize'de camide başıboş köpeklerin kavgası paniğe neden oldu
15:51 Şarkıcı Altay'dan çocuk itirafı: Eşimin kızına söz verdiğim için bebek sahibi olmadım
15:22 MİT, Avrupa'ya kaçmaya hazırlanan terörist Serhat Bal'ı yakalayarak Türkiye'ye getirdi
14:37 İsrail'den soykırım davasında skandal savunma! Gazze'de her şeyi kanun çerçevesinde yapmışlar
14:10 Erdoğan'dan ABD ve İngiltere'nin Yemen saldırısına ilk yorum: Kızıldeniz'i kan gölüne çevirme hevesindeler
14:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ankara adayımızı pazar günü açıklayacağız
14:06 Seçil Erzan'ın savunmasındaki dizi repliği mahkemeye damga vurdu: Herkes yer içer, hesabı Seçil öder
13:50 Erdal Beşikçioğlu: Mansur başkanımla asla sıkıntım olamaz, ikili olarak Ankara'da daha çok iş yapacağız
13:25 Aralarında Ankara ve Konya da var! DEM Parti, yerel seçimlerde 7 ilde aday gösterecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2024 16:42:38. #1.12#
SON DAKİKA: Samsun'da Ev Hırsızlığı Yapan 2 Kadın Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement