Samsun\'da Evde 2,5 Metre Uzunluğunda Kenevir Yetiştirildi

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Samsun'da evindeki saksıda 2,5 metre uzunluğunda kenevir yetiştiren bir kişi polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi'nde İ.A.'nın evine operasyon düzenledi. Yapılan aramada, evde saksı içinde yetiştirilmiş 2,5 metre boyunda kenevir bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN