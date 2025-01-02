Samsun\'da Eve Yapılan Baskında Silah ve Bıçaklar Ele Geçirildi

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Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde bir ikamette yapılan aramada çok sayıda bıçak, muşta, 1 adet ruhsatsız silah, 1 adette ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

19 İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda Cumhuriyet Mahallesi'nde O.B. isimli şahsın evinde yapılan aramada 27 adet bıçak, 12 adet muşta, 1 adet ruhsatsız silah, 1 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Olayla ilgili O.B., ekiplerce gözaltına alındı. - SAMSUN