Samsun'da Evi Ateşe Veren Şahıs Adli Kontrolle Serbest Bırakıldı - Son Dakika
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Samsun'da Evi Ateşe Veren Şahıs Adli Kontrolle Serbest Bırakıldı

Samsun\'da Evi Ateşe Veren Şahıs Adli Kontrolle Serbest Bırakıldı

Samsun'un Canik ilçesinde, anne-babası iftara gittiğinde evi ateşe verdiği iddia edilen H.İ.İ. adlı şahıs, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Alkollü olduğu öne sürülen şahıs, poliste verdiği ifadede evin sobadan alev aldığını savundu.

03.03.2025 14:39  Güncelleme: 14:44
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Samsun'da anne-babası kız kardeşinin evine iftara gidince evi ataşe verdiği iddia edilen şahıs mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Canik ilçesi Devgeriş Mahallesi'nde dün akşam saat 22.15'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, annesi ve babasının kızlarına iftara gittiği öğrenilen ve aynı evde yaşayan H.İ.İ. (39) adlı şahıs, tek başına bulunduğu sırada evi ateşe verdi. Alevler tek katlı evin içini sararken olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Alkollü olduğu ileri sürülen H.İ.İ. polis tarafından gözaltına alınırken Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Bir hafta önce de babasını darp ederek hastanelik ettiği gerekçesiyle tutuklanan ve daha sonra serbest kaldığı öğrenilen H.İ.İ. polisteki sorgusunun ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. H.İ.İ., sobayı yakarken evin yandığını savundu.

Nöbetçi mahkemeye ifade veren H.İ.İ., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Evi Ateşe Veren Şahıs Adli Kontrolle Serbest Bırakıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da Evi Ateşe Veren Şahıs Adli Kontrolle Serbest Bırakıldı - Son Dakika
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