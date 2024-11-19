Türkiye genelinde FETÖ'ye yönelik yapılan "Kıskaç-30" operasyonunda Samsun'da 13 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Türkiye geneli 66 ilde FETÖ'ye yönelik gerçekleştirilen "Kıskaç-30" operasyonları kapsamında bu sabah Samsun'da da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan eş zamanlı operasyonda 13 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 13 kişi Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN
Son Dakika › 3.Sayfa › Samsun'da FETÖ Operasyonu: 13 Gözaltı - Son Dakika
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