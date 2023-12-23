Samsun\'da Fırtına: Evlerin Çatısı Uçtu, Ağaçlar Devrildi

Samsun'da fırtına: Çatılar uçtu, ağaçları devirdi

SAMSUN - Samsun'da etkili olan fırtına nedeniyle çok sayıda evin çatısı uçtu, ağaçlar ve direkler devrildi.

Meteoroloji verilerine göre saatteki hızı 60 kilometreye kadar çıkan fırtına, şehir merkezinde hasara yol açtı. Özellikle İlkadım, Atakum ve Canik ilçelerinde etkili olan şiddetli rüzgardan çok sayıda evin çatısı yola ve park halindeki araçların üzerine uçtu, ağaçlar ve elektrik direkleri devrildi.

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Doğum ve Çocuk Hastanesi ek binasının çatısında uçmalar ve yer yer kopmalar meydana geldi. İlkadım ilçesi Anıtpark'ta belinden kırılan ağaç, çocuk parkına devrildi. Ağaçta tüneyen çok sayıda sığırcık, ağaçla birlikte yere düşüp telef oldu. Polis ve bekçiler parka şerit çekerek önlem aldı.

Bahçelievler Mahallesi'nde bir apartmanın çatısı yola ve park halindeki araçların üzerine düştü. Kışla Mahallesi'nde de 3 katlı evin çatısında bulunan 3'lü koltuk yola uçtu. Aynı binanın çatısından sökülmeler ve sarkmalar tehlike oluşturdu. Atakum ilçesinde da çatı uçmaları ve ağaç yıkılmaları yaşandı.

Polis zarar oluşan bölgelerde sokakları araç ve yaya trafiğine kapatıp önlem aldı.