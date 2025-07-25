Samsun'da rampa aşağı inerken freni patlayan kamyonetin sürücüsü kaldırıma çıkarak faciayı önledi.
Kaza, İlkadım ilçesi Ankara Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bulvar üzerinde seyreden Yakup Günegül'ün (47) kullandığı 34 TZ 6437 plakalı ev eşyası yüklü kamyonetin freni patladı. Sürücü, önünde kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarpmamak için kaldırıma çıktı. Kamyonet kaldırım üzerinde trafik levhasını çarparak durabildi. Polis ekipleri kamyonetin devrilme ihtimaline karşı güvenlik önlemi aldı.
Kazayı yara almadan anlatan sürücü Yakup Günegül, "Rampa aşağıya iniyordum. Fren boşaldı. Fren boşalınca önümde araçlar vardı ve kırmızı ışık yanıyordu. Mecbur kaldırıma çıktım. Çıkmasam araçlara vuracaktım" dedi. - SAMSUN
Son Dakika › 3.Sayfa › Samsun'da Freni Patlayan Kamyonet Facianın Eşiğinden Döndü - Son Dakika
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