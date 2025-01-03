Samsun\'da Fuhuş Operasyonu: 6 Kişi Serbest Bırakıldı

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Samsun merkezli fuhuş operasyonunda adliyeye sevk edilen 6 kişi mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekiplerince savcılık koordinesinde "fuhşa teşvik, aracılık, yer ve imkan sağlamak" suçundan yürütülen dosya kapsamında Samsun ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Fuhuş yaptığı tespit edilen 34 kadın hakkında işlem başlatıldı. Bu kadınlardan 4'ünün yabancı uyruklu olduğu belirlenerek deport işlemleri için Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine teslim edildi. Emniyetteki işlemler sonrası 9 şüpheli serbest bırakılırken 6 şüpheli Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcı tarafından adli kontrol şartıyla nöbetçi mahkemeye sevk edilen 6 kişi, hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN