Samsun\'da Gazeteciye Saldırı: Belediye Meclis Toplantısında Yaşananlar

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde Belediye Meclis toplantısını takip eden muhabir Ünsal Karka, mecliste tartışma konusu olan "şifreli kapılar"ı görüntülemeye çalışırken saldırıya uğradı. Darp raporu alan Karka şahıslardan şikayetçi olurken, saldırı basın camiası ve meclis üyeleri tarafından sert bir dille kınandı.

Tekkeköy Belediye Meclisi'nin ağustos ayı ilk toplantısında, belediye binasındaki bazı katlara vatandaşların girişini engelleyen "şifreli kapılar" konusu tartışıldı. Bu konunun doğruluğunu teyit etmek için kapıların fotoğrafını çekmeye çalışan İhlas Haber Ajansı (İHA) Tekkeköy ilçe muhabiri Ünsal Karka'ya iddiaya göre belediyede gayriresmi olarak satın alma müdürü olarak görev yapan Hakan Kakal yumrukla saldırdı. Belediye başkanının şoförü olduğu öne sürülen şahıs da gazeteciyi tartaklayarak, cep telefonunu zorla elinden aldı ve çekilen fotoğrafları silmeye çalıştı. Olay sonrası muhabir, polis merkezine giderek şahıslar hakkında şikayetçi oldu.

"Haberi teyit için fotoğraf çektim, darp ve hakarete maruz kaldım"

Yaşadığı olayı anlatan gazeteci Karka, "Meclis toplantısında bir üyenin dile getirdiği kapalı kapıları merak ettim. Haberin doğruluğunu teyit etmek için önce 3. kata indim, şifreli bir kapı olduğunu gördüm ve fotoğrafını çektim. Ardından 7. kata çıktım ve kat girişinde kilitli bir kapı daha olduğunu gördüm. Merdivenlerden inerken 5. katta beni durduran, adını bilmediğim 35 yaşlarında, siyah tişörtlü bir şahıs çektiğim görüntüleri silmemi istedi. Ben de 'Mecliste konu olan kapıları çektiğimi, silmeyeceğimi' söyledim. Bu şahıs beni yakamdan tutarak çay ocağına çekmeye çalıştı. Direndiğim sırada bana fiziki müdahalede bulundu ve hakaret etti. Boğuşma sırasında Hakan Kakal odaya geldi. Beni koridorun sonundaki bir odaya götürdüler. Hakan Kakal yanağıma, siyah tişörtlü şahıs ise sağ omzuma yumruk attı. Telefonumu zorla aldılar. Telefonum şifreli olduğu için açamadılar. Daha sonra telefonumu alarak odadan çıktım. Kendilerinden davacı ve şikayetçiyim" dedi.

Muhabir Ünsal Karka, darp raporu alarak şikayette bulunduğunu ve hukuki sürecin takipçisi olacağını belirtti.

Cemiyetten sert tepki: "Herkes haddini bilmeli"

Samsun 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yusuf Ziya Çakır, yaşanan olayın ardından yaptığı açıklamada saldırıya sert tepki göstererek, "Son olarak Tekkeköy Belediyesi'nde İhlas Haber Ajansı muhabiri Ünsal Karka'nın yumruklanarak darp edilmesi biz gazetecileri derinden üzmüştür. Bilinmelidir ki gazetecilik suç değildir. Ancak gazetecilere saldırı suçtur. Basın, demokrasinin vazgeçilmez bir unsurudur. Bu tip saldırıların gazeteci arkadaşlarımızı asla yıldıramayacağı, korkutamayacağı ve susturamayacağı unutulmamalıdır. Hepimize yapılmış olarak kabul ettiğimiz bu çirkin saldırıyı kınıyoruz. Gazeteci arkadaşımızın darp edilmesi ve cep telefonunun alınarak görev yapmasının engellenmesi asla kabul edilemez. Bu çirkin olay sadece basın mensuplarına değil, ifade özgürlüğüne ve demokrasiye yönelik bir saldırıdır. Mesleğini icra eden medya mensuplarına karşı gösterilen bu tahammülsüzlük, son dönemde sıkça rastlanan benzer saldırıların devamı niteliğindedir. Hepimizi derinden üzen ve dehşete düşüren bu saldırıların bir an önce son bulmasını istiyoruz. Artık sabrımız taşmak üzeredir. Herkes haddini bilmelidir. Yaşanan son şiddet olayının sonuna kadar takipçisi olacağız" diye konuştu.

Atakum Belediye Meclisi de kınadı

Darp olayı Atakum Belediye Meclisi'nde de gündeme geldi. CHP'li Meclis Üyesi Atilla Tekcan, "Bugün çok menfur bir olay oldu. İhlas Haber Ajansı muhabirlerinden Ünsal Karka, mesleğini icra ederken Tekkeköy Belediyesi'nde darp edildi. Karakolda kendisine şiddet uygulayanlardan şikayetçi oldu. Tüm basın emekçilerinin yaptığı hizmet değerlidir. Bu menfur olayı şiddetle kınıyoruz. Muhabir kardeşimize de 'geçmiş olsun' dileklerimizi sunuyoruz" şeklinde konuştu.

Başkan özür diledi

Tekkeköy Belediye Başkanı Mustafa Candal, olayın ardından hem İhlas Haber Ajansı'ndan (İHA) hem de muhabirden özür dilediğini belirterek, "Gereği yapılacaktır" açıklamasında bulundu.

Öte yandan, Tekkeköy Belediyesi'nde yaklaşık 4-5 aydır personel maaşlarının ödenmediği, işten çıkartılan yüzlerce işçinin tazminatlarının ödenmemesinden sonra belediyeye ait araç ve mallara birçok kez haciz işlemi uygulandığı ve kurumun ciddi bir borç yüküyle karşı karşıya olduğu öğrenildi. - SAMSUN