Samsun'da Gece Yarısı Para İstemek İsteyen Şahsı Bıçaklayan Zanlı Yakalandı - Son Dakika
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Samsun'da Gece Yarısı Para İstemek İsteyen Şahsı Bıçaklayan Zanlı Yakalandı

Samsun'un Canik ilçesinde gece yarısı sokakta karşılaştığı şahıstan para isteyen zanlı, isteği reddedilince onu bıçaklayarak kaçtı. Yaralı şahıs hastaneye kaldırılırken, zanlı polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.

04.06.2024 16:08
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Samsun'da gece yarısı sokakta karşılaştığı şahıstan para isteyen zanlı istediği parayı alamayınca onu bıçaklayıp kaçtı.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Yavuzselim Mahallesi'nde gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.Ö.(21) sokakta yürürken yanına gelen D.U. kendisinden para istedi. R.Ö. para vermeyip yoluna devam edince D.U. arkasından yaklaşarak bıçakla saldırıp yaraladı. Hastaneye kaldırılan yaralı tedavi altına alınırken, D.U. polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı ve bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Gece Yarısı Para İstemek İsteyen Şahsı Bıçaklayan Zanlı Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da Gece Yarısı Para İstemek İsteyen Şahsı Bıçaklayan Zanlı Yakalandı - Son Dakika
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