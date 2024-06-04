Samsun'da Gece Yarısı Para İstemek İsteyen Şahsı Bıçaklayan Zanlı Yakalandı

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Samsun'da gece yarısı sokakta karşılaştığı şahıstan para isteyen zanlı istediği parayı alamayınca onu bıçaklayıp kaçtı.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Yavuzselim Mahallesi'nde gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.Ö.(21) sokakta yürürken yanına gelen D.U. kendisinden para istedi. R.Ö. para vermeyip yoluna devam edince D.U. arkasından yaklaşarak bıçakla saldırıp yaraladı. Hastaneye kaldırılan yaralı tedavi altına alınırken, D.U. polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı ve bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN