Samsun'da Gençler Arasında Kavga

27.09.2025 17:38
Samsun'da gençler arasındaki tartışma kavgaya dönüştü, o anlar cep telefonuyla kaydedildi.

Samsun'da gençler arasında çıkan tartışma, tekme ve yumruklu kavgaya dönüştü. O anlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Samsun'da iki genç grup arasında kavga çıktı. Atakum ilçesi Atakent Mahallesi'nde meydana gelen kavgada genç grup birbirleri ile ilk olarak tartıştı.

TEKMELER YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU

Tartışma bir süre sonra yerinde tekme ve yumruğa bıraktı. Çevredekiler vatandaşlar kavgayı ayırmakta güçlük geçti. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasını tarafından kaydedildi.

Kaynak: İHA

