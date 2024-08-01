Samsun\'da Hafif Ticari Araç Kamyonla Çarpıştı: 1 Yaralı

Samsun'da hafif ticari aracın kamyonla çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Samsun- Ordu karayolu SAGİMAD Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Süleyman Odabaş idaresindeki 52 ABA 322 plakalı hafif ticari araç kavşakta yolun karşısına geçmekte olan Mustafa Er yönetimindeki mercedes marka 55 AJH 501 plakalı Samsun Büyükşehir Belediyesine ait kamyona yandan çarptı. Kazada yaralanan Elifnaz Tanrıkulu (10), ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN
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